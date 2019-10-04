Багдад, , 15:37 — REGNUM В столице Ирака Багдаде силы безопасности открыли огонь по протестующим, сообщает 4 октября Reuters.

По данным издания, в результате как минимум один человек получил ранения, однако официального подтверждения данной информации не поступало.

По словам очевидцев, силовики стреляют из огнестрельного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке вспыхнули 1 октября, причиной недовольства жителей стали неудовлетворительные условия жизни — проблемы в здравоохранении, образовании, а также на рынке труда.

По последним данным, число жертв массовых беспорядков в Ираке достигло 31 человека. Число раненных в ходе протестов исчисляется сотнями человек. В столице Ирака Багдаде из-за массовых протестных акций был введен комендантский час.

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