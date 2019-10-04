Мирный, Якутия, , 15:46 — REGNUM Алмаз, внутри которого находится другой драгоценный камень, найден на территории Нюрбинского горно-обогатительного комбината «Алроса». Сообщение о находке было размещено 4 октября на сайте предприятия.

По мнению специалистов, это первый подобный экземпляр за всю историю алмазодобычи. Алмаз, по сути, напоминает матрешку, так как внутри него свободно перемещается другой алмаз.

Вес находки 0,124 грамма, а размеры не превышают 4,9 мм. Максимальный размер внутреннего алмаза — 2,1 мм.

«Самым интересным для нас было выяснить, каким образом между внутренним и внешним алмазами образовалось воздушное пространство», — рассказал Олег Ковальчук, заместитель директора «Алроса» по инновационной работе.

Эксперты пока не пришли к единому мнению, как мог образоваться такой уникальный алмаз.