Кабул, , 16:04 — REGNUM Высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана заявил, что на территории провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, была предотвращена серия взрывов.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны на территории уезда Ачин было обнаружено по меньшей мере 27 самодельных мин, взрыв которых мог бы привести к значительным жертвам среди мирного населения.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана, на данный момент Национальные силы безопасности и обороны Афганистана проводят ряд операций, направленных на уничтожение боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уездов провинции Нангархар.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не заявила о своей ответственности за установку мин на территории уезда Ачин провинции Нангархар.