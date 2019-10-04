Кабул, , 16:48 — REGNUM 3 октября официальный представитель губернатора провинции Газни (столица провинции — г. Газни) заявил, что на территории этого региона в результате нападения боевиков движения *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было убито три мирных жителя, в том числе один ребенок.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали нападение на уезд Бахрами Шадид провинции Газни. В результате атаки еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести, среди них числится два сотрудника полиции. По словам главного врача больницы, куда были доставлены пострадавшие, состояние трех раненых оценивается как тяжелое.

По словам официального представителя губернатора провинции Газни, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеренно атаковали транспортное средство, в котором находились убитые.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.