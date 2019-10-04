Невьянск, Свердловская область, , 15:23 — REGNUM В Свердловской области руководитель невьянского предприятия по производству гипса, цемента и бетона оштрафован за нарушение экологического законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Нарушения установлены в ходе надзорных мероприятий. В частности, на заводе комплекс по очистке газа эксплуатировался с нарушениями, отсутствовали документы отчёта об экологическом контроле, а также сжигалась деревянная тара на производственной территории.

В отношении руководства промышленного предприятия было возбуждено административное производство по четырём статьям КоАП. Также в судебном порядке администрацию завода обязали представить отчёт об экологическом контроле в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Помимо этого, прокуратура внесла представление на имя директора предприятия об устранении нарушений законодательства, по итогам которого ответственный сотрудник завода привлечён к дисциплинарной ответственности.