Кабул, , 15:22 — REGNUM Официальные лица провинции Каписа (столица провинции — г. Махмудраки) заявили, что на территории этого региона в результате взрыва погибли по меньшей мере шесть мирных жителей (четыре женщины и двое детей).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в результате взрыва, произошедшего на территории уезда Ниджраб, ранения различной степени тяжести также получили один мужчина и одна женщина. Раненые были доставлены в ближайшую больницу, один находится в критическом состоянии.

По словам официального представителя полиции провинции Каписа Абдула Шаекат Шореши, причиной взрыва стала самодельная мина, установленная боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли обвинения и заявили, что мирные жители погибли в результате действий правительственных сил на территории уезда.