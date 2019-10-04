Уфа, , 15:11 — REGNUM Начальника одного из управлений прокуратуры Башкирии заключили под стражу. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

55-летнему начальнику управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

По версии следствия, в марте 2017 года знакомый обвиняемого попросил его обеспечить прослушивание телефонных разговоров его бывшей супруги. Обвиняемый согласился и потребовал от замначальника одного из подразделений МВД Башкирии организовать такое прослушивание. Поскольку сотрудник полиции находился в служебной зависимости от обвиняемого, опасаясь негативных последствий, он согласился и обеспечил прослушивание телефона. Результаты он передал обвиняемому, который, передал их своему знакомому.

Отмечается, что данный факт был выявлен сотрудниками УФСБ России по Башкирии совместно со следователями республиканского СУ СК России.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время следователи ведут работу по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления.