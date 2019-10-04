Анкара, , 15:03 — REGNUM Министерство обороны Турецкой Республики на своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter сообщило, что в рамках координации с Национальной разведывательной организацией в регионе Гара на севере Ирака ВВС Турции нанесли удар по позициям боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате массированного ракетно-бомбового удара было уничтожено 5 боевиков. Авиаудар корректировали с земли оперативники разведки.

Таким образом, количество боевиков, уничтоженных турецкими авиаударами 3 октября 2019 года, достигло 17 человек.

Напомним, что РПК признана в Турции террористической организацией.