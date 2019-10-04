Анкара, , 15:18 — REGNUM С 1 по 30 сентября 2019 года в ходе контртеррористических операций, проведенных как внутри границ Турции, так и за их пределами, при участии вооруженных сил страны, внутренних войск, береговой охраны и Национальной разведывательной организации, были уничтожены 144 боевика Рабочей партии Курдистана (РПК), среди которых были и некоторые лидеры группировки. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

По данным агентства, из 115 подозреваемых в причастности к агентуре членов РПК в городах и молодежных организациях 40 человек были помещены под арест согласно судебному приказу. Среди них присутствуют главы отделений Демократической партии народов по районам Кулп и Караязы Мехмет Фатих Таш и Мелике Гёксю. В их отношении продолжаются следственные действия.

Отмечается, что в ходе нападений представителей Рабочей партии Курдистана и членов Отрядов народной обороны погибли 7 сотрудников сил безопасности Турции.