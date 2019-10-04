Махачкала, , 14:41 — REGNUM Шесть автомобилей сгорело в результате пожара на парковке в городе Махачкале. Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки в одной из машин, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе МВД Дагестана.

ЧП произошло накануне ближе к полуночи во дворе многоэтажного дома по улице Каммаева. По предварительным данным, в моторном отсеке автомобиля Hyundai Santa Fe случилось замыкание электропроводки, после чего иномарка начала гореть. Затем огонь перекинулся на пять стоящих рядом машин.

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В течение получаса пожарным подразделениям удалось локализовать огонь, но к тому моменту пять машин сгорело полностью, ещё одна — частично. В результате происшествия пострадавших нет. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

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