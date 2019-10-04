Львов, Украина, , 14:37 — REGNUM Пять человек, погибших во время аварии самолёта под Львовом, были раздавлены грузом, сообщили 4 октября в пресс-службе Львовского горсовета.

«Кабина полностью срезана, всё разбросано. Груз, который был в самолёте, задавил людей, которые там находились… Но много фрагментов тел разбросано у самого самолета», — рассказал мэр города Андрей Садовый.

По его словам, самолёт не дотянул 1,5 км до взлётно-посадочной полосы и рухнул, поскольку в нём закончилось топливо.

«Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда — была бы катастрофа», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября во Львовской области недалеко от села Сокольники упал транспортный самолёт, направлявшийся в Испанию. Всего на борту находились восемь человек. Трое выжили, включая пилотов.

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