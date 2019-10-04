Львов, Украина, 4 октября 2019, 14:37 — REGNUM Пять человек, погибших во время аварии самолёта под Львовом, были раздавлены грузом, сообщили 4 октября в пресс-службе Львовского горсовета.
По его словам, самолёт не дотянул 1,5 км до взлётно-посадочной полосы и рухнул, поскольку в нём закончилось топливо.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября во Львовской области недалеко от села Сокольники упал транспортный самолёт, направлявшийся в Испанию. Всего на борту находились восемь человек. Трое выжили, включая пилотов.
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