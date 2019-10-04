Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM На супружескую пару, ранее избившую пристава в Екатеринбурге, завели уголовные дела. Как сообщили ИА REGNUM в управлении ФССП по региону, дела заведены по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Кроме того, нападавший мужчина оказался нелегальным мигрантом — в отношении него уже составлены протоколы за административные правонарушения. Иностранцу вменяют в вину неисполнение распоряжения судебного пристава, а также нарушение правил пребывания в России.

Напомним, о нападении на пристава стало известно утром 4 октября 2019 года. Его избили прямо в здании Чкаловского районного суда.

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