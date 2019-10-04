Москва, , 14:09 — REGNUM Стороны защиты обвиняемого в хищении более 250 млн рублей заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова обжаловала его арест, заявил адвокат Андрей Гривцов.

«Мы подали жалобу», — цитирует Гривцова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Басманный суд Москвы заключил Александрова под стражу до 30 октября.

Напомним, заместитель гендиректора «Аэрофлота» был задержан 2 октября по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Александров, пользуясь служебным положением, заключал контракты с юристами из сторонних организаций при наличии «нескольких десятков штатных юристов».

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