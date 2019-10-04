Иркутск, , 13:38 — REGNUM ГУ МЧС по Иркутской области предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях в предстоящие выходные, 5−6 октября 2019 года.

Со ссылкой на синоптиков спасатели сообщили, что в эти дни в некоторых районах области ожидается высокая (Чунский и Тайшетский) и чрезвычайная пожароопасность (Ольховский район) лесов.

Порывы ветра завтра, 5 октября, в Иркутской области могут достигать 15−18 м/с.

Как уже сообщало, похожая погода наблюдалась в Приангарье и в конце сентября 2019 года.

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