Чита, , 13:30 — REGNUM Забайкальский край пока не смог справиться с лесными пожарами, начавшимися в регионе с октября 2019 года. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 4 октября там действует три лесных очага общей площадью восемь гектаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ликвидация лесного пожара Aviales.ru

Напомним, это всего на два гектара меньше, чем на 1 октября 2019 года и несравнимо меньше, чем в июле, когда общая площадь лесных пожаров в Забайкалье, Иркутской области и Красноярском крае составляла несколько миллионов гектаров.

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