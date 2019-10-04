Киев, , 13:20 — REGNUM Сотрудники СБУ установили личность и задержали подозреваемого в осквернении памятников жертвам Холокоста в Кировоградской и Николаевской областях, заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 4 октября на своей станице в социальной сети Facebook.

«Это — житель Киева, представитель «кругов искусства», фанатик-любитель нацистских свастик. У этого «художника» в центре Киева имеется несколько частных строений, где он изготавливал разнообразные нацистские и языческие символы. Этой символикой творец украшал своё жильё, фасад и забор, детскую комнату и домашние предметы», — рассказал Долинский.

По его словам, во время обыска у подозреваемого были найдены доказательства подготовки и осуществления актов вандализма на еврейских мемориалах — карты с отметками местонахождения объектов, краски, электропила, а также почти 30 металлических свастик, материалы антисемитского содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Украины завела два уголовных дела по факту осквернения памятников жертвам Холокоста. В одном случае, на месте преступления была оставлена записка с угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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