Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, , 13:11 — REGNUM Причиной нападения на завод «Кубанские деликатесы» в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае стал спор между хозяйствующими субъектами, сообщили 4 октября в региональном главном управлении МВД РФ.

По данным полиции, задержаны семь человек, принимавших участие в конфликте на территории завода. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, утром 4 октября вооруженные неизвестные люди напали на завод. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали три человека, все они получили легкие ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор воронежского предприятия «Элмаш» о заявил о силовом захвате производственного объекта. На предприятии его связывают с конфликтом акционеров в связи с новой структурой акционирования предприятия. Из заявления руководителя следует, что захват проводился с угрозами применения физического насилия в отношении охраны предприятия.

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