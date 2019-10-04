Кампала, , 13:07 — REGNUM Угандийские силы безопасности ищут пять эритрейцев, которые исчезли из отеля в Уганде, где их команда играла на футбольном турнире. Об этом сообщает информационное агентство Reuters cо ссылкой на заявление угандийского чиновника в четверг, 3 октября.

Пропавшие игроки, возможно, планируют обратиться за убежищем, как некоторые эритрейские спортсмены делали в прошлом во время поездок за границу. Десятки тысяч эритрейцев ежегодно покидают свою страну, ссылаясь на политические репрессии и длительный обязательный призыв в армию, передает издание.

Официальные лица из Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Уганде и офиса премьер-министра сообщили Reuters, что они не получали просьб о предоставлении убежища от пяти игроков.

По информации полиции, пятеро мужчин исчезли из своего отеля в городе Джинджа в воскресенье, 29 сентября, после игры в четвертьфинале трехнедельного регионального турнира.

«Поиски продолжаются, мы уведомили службу безопасности, они пытаются выследить их», — сказал агентству Reuters Роджерс Мулиндва, пресс-секретарь совета Футбольной ассоциации Восточной и Центральной Африки, которая организовала турнир.

Мулиндва сказал, что они усилили меры безопасности вокруг 13 оставшихся членов эритрейской команды, чтобы предотвратить исчезновение большего числа игроков.

В августе представители международной правозащитной группы Human Rights Watch заявили, что Эритрея по-прежнему принуждает тысячи студентов и преподавателей к бессрочной службе в армии, разочаровывая надежды на то, что прошлогоднее мирное соглашение с ее бывшим заклятым врагом Эфиопией может привести к сокращению призыва в армию.