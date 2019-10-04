Улан-Удэ, , 12:27 — REGNUM В Улан-Удэ попавшая под колёса трамвая 43-летняя женщина родила ребёнка. Инцидент произошёл вечером третьего октября, когда она вместе с 66-летней женщиной переходила дорогу.

Сразу после происшествия они были доставлены в больницу скорой медицинской помощи в тяжёлом состоянии. Как сообщает телеканал «Ариг Ус», по предварительным данным, беременная женщина в результате наезда получила ушиб живота, а также ей оторвало палец.

«Врачи приняли решение провести пострадавшей экстренно кесарево сечение. Сейчас новорожденный ребёнок находится в ДРКБ. О его состоянии пока не сообщается», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, женщины пересекали проезжую часть не по пешеходному переходу.

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