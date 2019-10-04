Сеул, , 12:31 — REGNUM В Южной Корее число погибших от тайфуна «Митаг» увеличилось до одиннадцати человек, еще четверо считаются пропавшими без вести, сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По их словам, случаи гибели в результате оползней были зафиксированы в Пусане, а в результате попадания в селевые потоки — в Пхохане и Ульджине.

Известно, что число пострадавших также увеличилось до 11 человек.

Специалисты отмечают, что более 1200 человек эвакуированы из своих домов, более 2800 зданий повреждено или разрушено.

Все аэропорты страны возобновили свою работу, однако «морские» маршруты до островов Токто и Уллындо остаются закрытыми. Также остаются закрытыми 25 маршрутов в пяти национальных парках.