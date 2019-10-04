Шадринск, Курганская область, , 12:20 — REGNUM В курганском Шадринске 45-летний заключённый местного СИЗО напал на сотрудника изолятора и несколько раз ударил его по голове. Пострадавший был госпитализирован, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Инцидент произошёл 27 сентября. По факту применения к сотруднику СИЗО насилия, опасного для жизни и здоровья, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК России. Эта статья предусматривает ответственность за дезорганизацию деятельности изоляторов, и по части 3 нападавшему грозит срок от 5 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, в СИЗО Шадринска осуждённый находился в связи с апелляцией. Ранее он был осуждён к длительному сроку колонии за аналогичное преступление и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.