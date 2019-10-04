Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM В Екатеринбурге разыскивается воспитанница социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (детский дом) 2005 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

По данным полиции, подросток ушла из детского дома, расположенного в доме № 51 по улице Ползунова, 3 октября в 13:00 по местному времени и с тех пор её местонахождение неизвестно. Ранее девочка уже сбегала из социально-реабилитационного центра.

«Приметы разыскиваемой: рост 170 см, худощавое телосложение, глаза серо-голубые, волосы средней длины», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Уточняется, что девочка была одета в розовую толстовку, а поверх куртка кремового цвета, белые кроссовки и синие джинсы.

Правоохранительные органы просят граждан, что-либо знающих о местонахождении ребёнка, сообщить об этом полиции.

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