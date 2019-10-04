Львов, Украина, , 12:21 — REGNUM Национальная полиция Украины открыла уголовное дело по факту аварийной посадки самолета АН-12 возле села Сокольники Львовской области. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба украинской полиции.

«По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем напоминается, что максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на десять лет.

Кроме этого, отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Украины.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вблизи Львова на Украине из-за нехватки топлива разбился военный транспортный самолёт Ан-12. Жертвами катастрофы стали пять человек.