Москва, , 12:22 — REGNUM Полиция задержала подозреваемых в краже денег из банкомата на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в отдел полиции обратился охранник, сообщив, что на ул. Бутырской был взорван банкомат.

Следствие установило, что трое приезжих мужчин в возрасте от 30 до 34 лет применили газовый баллон для подрыва банкомата и похитили кассету с денежными средствами в размере более 400 тысяч рублей, после чего скрылись с похищенным.

Подозреваемых задержали, часть денежных средств изъяли. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Полиция также ищет возможных соучастников преступления.