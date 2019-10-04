Белгород, , 12:19 — REGNUM Ночью 4 октября в девятиэтажном жилом доме по улице Конева в Белгороде произошёл пожар в квартире, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. На месте происшествия обнаружены тела 33-летней женщины и её восьмилетнего ребёнка. Ещё один шестилетний сын женщины был госпитализирован.

Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире на пятом этаже. Сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 01:56, полностью ликвидировать пожар смогли в 02:45. С огнём боролись 35 человек. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание у электрообогревателя.

В региональном Следственном комитете по факту смерти женщины и ребёнка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».