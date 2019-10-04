Нерехта, Костромская область, , 12:02 — REGNUM Страсти с битьем окон разгорелись в одном из поселков Нерехтского района Костромской области, — сообщает пресс-служба УМВД региона

С заявлением в полицию обратился владелец магазина продуктов. Торговая точка за ночь лишилась всех 12 панорамных окон. Как выяснили стражи порядка, к случившемуся причастен 18-летний местный житель.

Молодой человек поругался с возлюбленной, затем взял камень и перебил все стекла в окнах магазина. Торговая точка временно не работает, товара там нет, поэтому сигнализация была отключена.

В настоящее время по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении в отношении эмоционального нерехтчанина уголовного дела.