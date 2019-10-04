Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM Напавший в Екатеринбурге на судебного пристава гражданин может стать фигурантом уголовного дела. Также ему грозит выдворение за пределы России, сообщает отдел по взаимодействию со СМИ свердловского управления ФССП.

Как пояснили в ведомстве, гражданин пытался совершить противоправные действия против судьи и судебного пристава. Инцидент произошёл в Чкаловском райсуде. Действия налётчика были пресечены. В отношении него составлены административные протоколы по факту неисполнения распоряжения судебного пристава либо судьи по обеспечению установленного законом порядка деятельности судов), а также по факту нарушения правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

Плюс к этому ему предстоит ответить по уголовной статье — за применение насилия против представителя власти, добавили в ведомстве. Отметим, за неопасное для жизни и здоровья насилие часть 1 статьи 318 УК России предусматривает до пяти лет колонии. Если же насилие признают опасным, то преступление могут квалифицировать уже по части 2 статьи 318 с санкцией вплоть до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, на пристава напала семейная пара. Мужчину повалили на пол и стали пинать. Женщине удалось скрыться, а её спутник был задержан.

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