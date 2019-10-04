Найроби, , 11:45 — REGNUM По меньшей мере 13 человек погибли, другие были ранены после того, как пассажирский автобус столкнулся с грузовиком недалеко от города Кисуму. Об этом сообщает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, автокатастрофа произошла поздно вечером в четверг, 3 октября, в городе Аваси, в 42 км от Кисуму. Автобус направлялся в столицу страны, Найроби.

По словам главы региональной полиции Бенсона Маво, водитель автобуса попытался обогнать трактор и врезался в ехавший по встречной полосе грузовик.

В полиции сообщили, что 12 пассажиров в автобусе, включая ребенка, скончались на месте. Водитель грузовика также погиб.