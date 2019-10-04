Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, , 11:40 — REGNUM В Славянском районе Краснодарского края рейдеры попытались захватить завод, сообщает 4 октября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

По словам собеседника издания, в результате инцидента пострадал один человек, в настоящее время он находится в реанимации. Пока неизвестно, сколько именно человек принимали в этом участие и были ли они вооружены.

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По данным местных СМИ, рейдеры пытались захватить консервный завод «Кубанские деликатесы» в городе Славянск-на-Кубани. На месте работают сотрудники полиции и экстренны служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге ранее осужденного за незаконное лишении свободы и мошенничество в ходе рейдерского захвата предприятия признали виновным в организации убийства двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

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