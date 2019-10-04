Тулун, Иркутская область, , 11:39 — REGNUM В Иркутской области широкий общественный резонанс получил распространённый в интернете видео-ролик из Тулуна. Он примечателен тем, что в нём запечатлены человек, похожий на сотрудника Федеральной противопожарной службы Братска Иван Журко и новоизбранный местный депутат Сергей Романенко. Кадры демонстрируют тот момент, когда компания мужчин едет на автомобиле по тулунскому мосту о который летом 2019 года во время мощнейшего наводнения как щепки ломало плывущие дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скандальное видео с участием депутата из Тулуна Цитата из видео, размещённого в интернете

Судя по информации, размещённой на сайте РЕН-ТВ, мужчины в кадре бравируют своим высоким статусом, а также тем, что употребляют алкоголь во время езды и проезжают на красный сигнал светофора. Их ролик сопровождается нецензурной речью.

Также известно, что видео снято летом 2019 года, поскольку один из мужчин уточняет: «Проезжаем мост, Тулун опять начинает топить». По данным ТАСС, инцидент этот станет предметом разбирательства на городской думе Тулуна.

«Нормы морали и приличия обязательно напомним», — пообещал председатель тулунской думы Алексей Колпаков, подтвердив, что в ролике фигурирует депутат от ЛДПР Романенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Тулуне началось в ночь на 28 июня 2019 года. Вышедшая из берегов река Ия после затяжных дождей разлилась так, что не выдержала даже десятиметровая замка. Вода слёгкостью преодолела преграду и хлынула на город, сметая всё на своём пути. Не обошлось без жертв. Погибшими признаны не менее 25 человек.