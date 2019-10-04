Дергачи , , 11:32 — REGNUM На Украине в городе Дергачи Харьковской области произошёл взрыв бытового газа, сообщил 3 октября телеканал «1+1».

По данным сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, взрыв произошёл на кухне одной из квартир на первом этаже здания.

В результате пострадал 72-летний пенсионер и 47-летняя женщина, которые находились на кухне.

Пенсионера госпитализировали с тяжёлыми ожогами. Его состояние врачи оценивают как критическое и не дают никаких прогнозов.

Женщина пострадала гораздо меньше. Госпитализация её не понадобилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области в сауне взорвался бытовой газ. Утечка произошла в месте крепления шланга к плите. В результате пострадали три человека.

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