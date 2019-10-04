Белогорск, Крым, , 11:22 — REGNUM На крымской трассе «Таврида» в районе Белогорска столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погибли два человека. Об этом ИА REGNUM 4 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

«ДТП произошло в районе посёлка Русаковка Белогорского района с участием легкового автомобиля Chevrolet Aveo и двух грузовых авто — Renault Magnum и ГАЗель. Водитель легкового авто и водитель Renault Magnum получили травмы, несовместимые с жизнью», — отметили в МЧС.

Ещё двое пострадавших из автомобиля Chevrolet Aveo и водитель ГАЗели с тяжёлыми травмами были доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на трассе «Таврида» столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.

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