Белогорск, Крым, 4 октября 2019, 11:22 — REGNUM На крымской трассе «Таврида» в районе Белогорска столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погибли два человека. Об этом ИА REGNUM 4 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Ещё двое пострадавших из автомобиля Chevrolet Aveo и водитель ГАЗели с тяжёлыми травмами были доставлены в больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на трассе «Таврида» столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
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