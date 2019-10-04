Куопио, , 11:21 — REGNUM Йоэла Отто Аукусти Марина, подозреваемого в нападении на профучилище в финском городе Куопио, местный суд решил на время следствия арестовать. Трансляцию судебного заседания, которое проходило 4 октября, опубликовала на своем сайте газета Ilta-Sanomat.

Сообщается также, что руководитель расследования из Центральной криминальной полиции Финляндии Олли Тёуряс назвал срок, когда подозреваемому должно быть предъявлено обвинение — 13 февраля 2020 года.

Представитель правоохранительных органов также отметил, что пока еще рано делать выводы, о том, выбирал ли нападавший жертвы случайно.

Как передавало ИА REGNUM, нападение с огнестрельным и холодным оружием на колледж Саво, который находится в здании торгового центра в Куопио, произошло 1 октября. Во время инцидента один человек погиб, десять получили ранения. Среди пострадавших оказался и сам подозреваемый, так как для его задержания полиции пришлось применять оружие.