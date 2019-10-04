Якутск, , 11:16 — REGNUM Свежеуложенный асфальт на Хатын-Юряхском шоссе в Якутии оказался повреждён местными автомобилистами, сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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«Асфальт укладывают на участке Хатын-Юряхского шоссе вечером, чтобы днём по дороге передвигался автотранспорт. Дорожники обратились к жителям с просьбой подождать несколько часов, пока не застынет покрытие. Но люди выехали на горячий асфальт и повредили 50 метров нового дорожного полотна», — пояснили в мэрии Якутска.

Кроме того, местные власти ищут тех, кто намеренно разрушал бордюры вдоль новой дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Якутии может лишиться более 10 млрд рублей, если не успеет завершить нацпрограмма по ремонту и строительству дорог.