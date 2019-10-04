Москва, , 11:10 — REGNUM В Москве полиция возбудила уголовное дело в отношении сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, сообщает проект Baza.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ).

3 октября суд избрал Ибрагимову меру пресечения в виде административного ареста на десять суток. Из его автомобиля изъяли пистолет с шумовыми патронами и другие предметы.

Как сообщало ИА REGNUM, Алана Ибрагимова задержали в Москве 3 октября после гонки от полиции. Чтобы открыть дверь автомобиля, в котором находился молодой мужчина, потребовалось разбить кувалдой боковое стекло. Высказывалась версия, что задержанный мог находиться под действием наркотиков.

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