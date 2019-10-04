Ульяновск, , 11:00 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего безработного, которого обвиняют в серии преступлений, включая убийство. Следствие полагает, что находясь в гостях, злоумышленник застрелил из ружья хозяина дома. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Убийство произошло в одном из домов в Карсунском районе 29 марта 2019 года. Следствие полагает, что 63-летний хозяин дома демонстрировал 40-летнему гостю своё ружье ИЖ-27. По данным управления, между ними разгорелся конфликт, причиной которого стало «небрежное обращение гостя с ружьем»: в результате обвиняемый дважды выстрелил в потерпевшего, после чего поджег его дом, забрав с собой ружьё.

В ходе следствия установлено, что фигурант уголовного дела ранее совершил несколько краж из дач и домов в Ульяновском и Сурском районах. Кроме того, ранее он был судим за угрозу убийством и незаконное проникновение в дом.

Мужчину обвиняют в убийстве, хищении огнестрельного оружия, поджоге, краже, хулиганстве с применением оружия, незаконном приобретении и перевозке наркотических средств.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, согласно федеральному закону, граждане, которые незаконно хранят оружие, должны добровольно сдать его. Лицензия на право хранения и ношения оружия выдаётся на пять лет. Для её получения, помимо медосмотра и оплаты госпошлины, необходимо пройти образовательные курсы, которые состоят из теоретической и практической части.