Красноярск, , 10:53 — REGNUM В Красноярске предстоящий День учителя омрачён скандалом. Ученики старших классов одной из школ, предположительно, подставили фотографию 64-летнего педагога в видео «для взрослых».

«Получившийся видеоролик распространяют с фейкового аккаунта, и никто не знает, кто именно его смонтировал», — передаёт «7 канал».

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в ГУ МВД по Красноярскому краю.

«3 октября педагог написала заявление в полицию. Сейчас сотрудники полиции проводят по данному факту проверку», — сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Более подробно ситуацию раскрывает на своей странице в «Фейсбуке» представитель Главного управления образования Красноярска Евгения Тимашева.

«Кажется, ученики (или те, кто выдаёт себя за детей) достигли дна и ещё умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике женщина с похожей на учительскую причёской — это единственное сходство с реальным человеком», — пишет Евгения Тимашева.

В ситуации, которая уже вызвала в регионе большой общественный резонанс, разберётся полиция.