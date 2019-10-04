Львов, Украина, , 10:51 — REGNUM На Украине сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварийной посадки Ан-12 во Львове, в результате которой погибли пять человек, сообщается на странице полиции в Facebook.

Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области, осуществляется охрана места посадки по периметру.

Как сообщало ИА REGNUM, о жесткой посадке транспортного самолета Ан-12 стало известно утром 4 октября. Всего на борту находились восемь человек, пятеро из них погибли.

В настоящее время рассматриваются две версии происшествия: первая — кончилось топливо, вторая — ошибка пилота, поскольку самолет шел не на визуальный заход, а на инструментальный, рассказал замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

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