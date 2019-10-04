Морозовск, , 10:50 — REGNUM В Ростовской области на кладбище найден тайник с оружием. Боеприпасы были спрятаны в заброшенном надгробии.

ЧП произошло в Морозовске 13 сентября. Работники Северного кладбища обнаружили бесхозную сумку с автоматом АКС-74 и десятки патронов к нему, а также две гранаты РГД-5. Экспертиза подтвердила, что все предметы является боевым промышленным оружием, сообщает telegram-канал «Чё по Ростову?».

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Хозяина сумки пока не нашли.