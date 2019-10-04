Львов, Украина, , 10:36 — REGNUM Во Львове совершил аварийную посадку самолет Ан-12, в результате происшествия погибли три человека. Об этом 4 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

«На сегодня имеем троих погибших, трое травмировано. Еще одного человека разыскивают, потому что по предварительной информации было семь членов экипажа и одно сопровождающее лицо. На борту самолета было 10 тонн груза. Он направлялся из Италии во Львов», — сказал Лавренюк.

Он сообщил, что следствие рассматривает две причины аварии — нехватка топлива и ошибка пилотов при заходе на посадку.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте событий работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и аварийно-спасательная команда аэропорта «Львов»… На сегодня рассматривается две версии: первая — кончилось топливо, вторая — ошибка пилота, потому что самолет шел не на визуальный заход, а на инструментальный. Была плохая погода, был сильный туман», — рассказал Лавренюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля на Украине разбился самолет Л-39 со студентом Харьковского национального университета воздушных сил. Курсант выполнял самостоятельный учебный полет. По маршруту возникла внештатная ситуация, пилот вовремя уведомил руководство о неполадке и успешно катапультировался. Самолет потерпел крушение в районе села Староверовка Купянского района Харьковской области.