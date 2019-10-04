Иркутск, , 10:28 — REGNUM ДТП со смертельным исходом, произошедшее в Иркутске 8 октября 2018 года, стало поводом для возбуждения уголовного дела, сообщает сегодня, 4 октября, региональное СУ СК РФ.

В ходе исследования причин лобового столкновения автомобилей Kia и Mitsubishi в районе дома №2 по улице Мира сотрудники правоохранительных органов установили, что к данной аварии причастен водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, который принадлежит 42-летнему местному жителю. После того, как мужчину разыскали, он пояснил, что умышлено столкнул Kia на встречную полосу, а затем скрылся с мета аварии.

В результате этого дорожного происшествия пострадали четверо человек, в том числе — двое детей 8 и 12 лет. А для 27-летнего водителя Mitsubishi полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался в больнице на следующий день. Уголовное дело сразу по нескольким уголовным статьям уже направлено в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, количество преступлений, совершаемых в Забайкалье, остается одним из самых высоких в России.

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