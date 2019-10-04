Тосно, Ленинградская область, , 10:25 — REGNUM В Тосненском районе Ленинградской области водитель автомобиля Audi A3 и находившийся с ним ребёнок погибли в ДТП ранним утром 4 октября.

По предварительной информации регионального УГИБДД, в 5:40 мск на 85 километре автодороги «Оредеж-Луга» мужчина (1997 года рождения), управлявший иномаркой, по неизвестной причине съехал в кювет с последующим наездом на препятствие.

В результате аварии водитель и его пассажир, ребёнок 2011 года рождения, погибли на месте.

«Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в дорожной полиции.