Донецк, , 10:25 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 14 раз обстреляли территорию ДНР, сообщили 4 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Разрушения © ИА Красная Весна

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Широкая Балка, Крутая Балка, Минеральное, Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов житель посёлка Старомихайловка 1982 года рождения получил осколочные ранения рук. У одного из домов населённого пункта повреждена крыша.

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Повреждена линия электропередачи, питающая населённые пункты Зайцево и Коминтерново. В данный момент посёлки обесточены. В трёх домах населённого пункта Широкая Балка повреждены стёкла.

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Всего украинские силовики выпустили по территории ДНР 143 единицы боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве обороны Украины заявили, что боевики ВСУ будут отведены от линии соприкосновения в случае соблюдение режима прекращения огня в течение недели.

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