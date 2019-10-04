Красноярск, , 10:19 — REGNUM Депутат Ачинского совета депутатов задержан в Красноярском крае по подозрению в организации незаконной рубки леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в Главном следственном управлении СКР по краю.

В ведомстве уточнили, что депутата — бывшего руководителя Ачинского и Большеулуйского лесничества — задержали по результатам оперативно-розыскных мероприятий краевого УФСБ.

По предварительной версии следствия, в конце 2017-го — начале 2018 года подозреваемый организовал рубку лесных насаждений в Южно-Кытатском участковом лесничестве Большеулуйского района. Ущерб бюджету РФ составил 7,2 млн рублей.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев на 250 тысяч рублей.

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