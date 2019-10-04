Лос-Анджелес, США, , 10:13 — REGNUM В американском городе Эрмоса-Бич штата Калифорния был избит мужчина в кепке с надписью на русском языке «Америка будет снова великой». Об этом в пресс-релизе в начале октября сообщило местное отделение полиции.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, преступление произошло 2 сентября, но подозреваемого задержали только 1 октября. Сообщается, что его имя Дэвид Делгадо, ему 32-года. Он был задержан у себя дома, сейчас находится под арестом, сумма залога, назначенная судом, составляет $100 000.

По данным следствия, инцидент произошел в одном из ресторанов города, когда потерпевший решил воспользоваться туалетом. Подозреваемый там спросил у него, как переводится надпись, а услышав ответ нанес несколько ударов кулаком по лицу. Жертва от ударов упала, но злоумышленник продолжил избиение. После чего забрал кепку и скрылся.

Сообщается, что установить личность подозреваемого получилось благодаря камерам наблюдения. Его обвиняют в избиении и ограблении.