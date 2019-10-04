Львов, Украина, , 10:07 — REGNUM Жертвами авиационного происшествия в Львовской области Украины стали пять человек. Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил жёсткую посадку из-за нехватки топлива, написал украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий 4 октября в Facebook.

Он отметил, что всего на борту находились восемь человек — семь членов экипажа и один пассажир, сопровождающий груз. Сначала Криклий написал о троих погибших и троих тяжелораненых, указав, что еще два человека не найдены. Однако позже добавил сообщение о пяти погибших.

По факту крушения самолета начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, о жесткой посадке Ан-12 под Львовом стало известно утром 4 октября. Самолёт летел из Турции в Испанию и собирался дозаправиться в аэропорту «Львов», однако упал неподалеку от села Сокольники, не дотянув до аэродрома.

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