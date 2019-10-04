Красноярск, , 09:43 — REGNUM Полиция выясняет обстоятельства столкновения грузового автомобиля и локомотива в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM 4 октября сообщили в краевом ГУ МВД.

Установлено, что 3 октября примерно в 23:00 на втором главном железнодорожном переезде станции Щетинкино перегона Сисим-Джебь водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. КамАЗ столкнулся с локомотивом, следовавшим до станции Абакан. Водитель автомобиля получил различные травмы, его доставили в больницу. Машинисты локомотива не пострадали.

По данным ГУ МВД по краю, движение поездов на указанном участке возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, обстоятельства и причины ДТП будет также выяснять созданный на Красноярской железной дороге оперативный штаб.

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