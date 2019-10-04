Волгоград, , 10:02 — REGNUM Экстренную посадку в аэропорту «Гумрак» города Волгограда совершил самолёт, следовавший курсом Москва — Грозный. На борту воздушного судна стало плохо двухмесячному ребёнку, в состоянии клинической смерти его госпитализировали в больницу. Следственный комитет по Волгоградской области организовал доследствнную проверку по этому факту, сообщили 4 октября в пресс-службе ведомства.

Самолет идет на посадку Павел Латышов © ИА Красная Весна

По предварительным данным, ребёнок страдал врождённым заболеванием сердца. Вечером 3 октября самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда, откуда младенца перевезли в больницу. Несмотря на старания врачей реанимационного отделения, спасти ребёнка не удалось.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.