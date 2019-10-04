Москва, , 09:29 — REGNUM В Москве пассажир избил и ограбил таксиста, который не смог его довести до пункта назначения. Об этом сообщает 4 октября телеканал «РенТВ».

Инцидент случился 21 сентября. Заказ предполагал поездку от Алтуфьевского шоссе до переулка Маяковского. В пути с пассажира списали 500 рублей по безналичному расчёту, однако возле Тверской улицы водитель объявил, что не сможет доехать до конечной точки из-за перекрытия нескольких улиц в центре столицы.

«Это привело клиента в ярость, он начал выталкивать водителя из салона, бить его по спине и требовать вернуть деньги за поездку», — говорится в материале.

Пассажир забрал из автомобиля 15 тыс. рублей, лежавшие на приборной панели, и скрылся. Возбуждено уголовное дело.