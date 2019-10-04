Львов, Украина, , 09:39 — REGNUM На Украине, возле села Сокольники Львовской области разбился военный транспортный самолёт Ан-12, сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич 4 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, самолёт летел из Турции в Испанию. Он садился для дозаправки в аэропорту «Львов».

Через 20 минут после взлёта экипаж вышел на связь и сообщил о жёсткой посадке на грунт возле села Сокольники в 1,5 км от аэродрома.

«Аварийная посадка была осуществлена в связи с нехваткой топлива. Начато расследование указанного события», — рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Зинкевич утверждает, что на борту находились семь членов экипажа и один пассажир. Конкретной информации о пострадавших нет, есть данные о наличии погибших и о троих людях, найденных живыми.

Как заявил директор департамента администрации главы города Львова Евгений Бойко, по предварительной информации, погибли три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в американском штате Коннектикут разбился бомбардировщик времён Второй Мировой войны Boeing B-17, известный как «Летающая крепость».

Читайте также: В США от крушения раритетного бомбардировщика пострадали шесть человек